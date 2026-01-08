В Серебряных Прудах отметили Рождество

В Серебряных Прудах в парке культуры и отдыха «Серебряный» организовали праздник «Рождество в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.

Для жителей и гостей округа провели квест «Лучи рождественской звезды», хороводы, игры «Бояре, а мы к вам пришли» и «Ручеек», мастерскую ангела и посиделками у стилизованного очага.

«Организаторы благодарят всех жителей и гостей Серебряных Прудов за то, что создали это незабываемое настроение вместе!», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.