В Сергиево-Посадском округе экс-начальника территориального отдела МЧС осудили за взятки

Сергиево-Посадский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника территориального отдела МЧС, его признали виновным в получении взяток (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, с апреля 2023 года по октябрь 2024 года он вместе с заместителем через посредника получил взятки на общую сумму более 1 млн рублей от представителей коммерческих предприятий за непривлечение к административной ответственности и общее покровительство. Данные компании осуществляют деятельность по обслуживанию систем пожаротушения, монтажу и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на территории округа.

Подсудимому назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей. Его также лишили права занимать должности в органах государственной власти сроком на шесть лет и специального звания подполковника внутренней службы. Деньги, которые он получил в виде взяток, обратили в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.