В Сергиево-Посадском округе возведут дома в ЖК «Клевер»

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа возводят ЖК «Клевер», квартал будет включать в себя четыре дома и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) - первый корпус сдан весной 2025 года. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, на стройплощадке корпуса 3 специалисты вышли на завершающую стадию, в корпусе 4 - завершено возведение монолитного железобетонного каркаса на уровне шестого этажа. В новостройках разместят квартиры различных планировок - от студий до трехкомнатных, в них предусмотрены застекленные лоджии.

На территории комплекса от девелопера «СЗ ТехноСтройОлимп» появятся площадки для отдыха и спорта, парковочные места, арт-объект «Художники Хотьково».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.