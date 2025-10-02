В Сергиево-Посадском округе возведут три новостройки в составе ЖК «Клевер»

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа продолжается строительство ЖК «Клевер», в состав которого войдут четыре дома и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Первый корпус сдали весной 2025 года, корпус № 3 готов на 75% — строители выполняют фасадные работы и благоустройство территории. Стройготовность дома № 4 достигла 20%, рабочие возводят монолитный каркас. Корпус № 2 и ФОК будут планируют построить в рамках следующей очереди. В домах разместят различные планировки квартир — от студий до трехкомнатных с застекленными лоджиями. В каждом подъезде есть лапомойки для питомцев и видеонаблюдение, в новостройках также будут предусмотрены коммерческие помещения под ритейл.

На территории ЖК от девелопера «ТехноСтройОлимп» появятся четыре площадки для отдыха и спорта, открытый паркинг и арт-объект «Художники Хотьково».

