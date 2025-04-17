В Сергиево-Посадском округе задержали пособника телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому округу задержали 18-летнего жителя Новгородской области, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 45-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пострадавшей позвонил неизвестный под видом юриста и сообщил ей о необходимости задекларировать ее денежные средства и внести их на безопасный счет. В результате женщина передала курьеру все свои накопления — более 400 тыс. рублей. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Полицейским удалось установить марку, номер и местоположение автомобиля курьера, его задержали в Москве и изъяли коробку с похищенными деньгами. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ, ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

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