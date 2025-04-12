Названы самые распространенные схемы обмана подростков в России

Количество киберпреступлений с участием подростков в РФ выросло в 74 раза за последние три года. Как пишет KP.RU, чаще мошенники применяют три самые базовые схемы для обмана молодежи.

Как рассказал «КП» эксперт по информационной безопасности департамента образования и науки ГК InfoWatch Денис Денисов, аферисты начинают с малого для обмана детей и подростков. Зачастую они знакомятся с ними в соцсетях, стараются создать безопасную среду и вызвать доверие. В конечном итоге у ребенка формируется эмоциональная связь, что также играет на руку злоумышленникам.

Опрошенные эксперты выделили три схемы, которые применяют для обмана наиболее часто:

Запугивают и под давлением заставляют заводить банковские карты, счета, криптокошельки (в том числе на родителей), переводить деньги и обналичивать их. Иногда детей подкупают, обещая солидную «зарплату».

Связываются с детьми под видом учителей, директоров школ и так далее. Часто по такой схеме просят ребенка узнать персональные данные родителей, сказать код из смс, ребенка или его родителей, а если удастся, то и код из sms, например, якобы для подтверждения участия в ЕГЭ.

Применяют технику «выгодная сделка». Например, уговаривают за дорого продать аккаунт, обменяться скинами в играх, купить игровую валюту дешевле и так далее. Также могут запросить срочный перевод средств, чтобы получить в играх что-то редкое и особенное.

Денис Денисов отметил, что родителям важно обезопасить свою технику и не давать детям доступ к порталам, где есть личные данные. Заранее важно оговорить и безопасность в Сети. Однако мошенники часто умело воздействуют на даже очень послушных детей. Последние же проявляют чудеса изобретательности, чтобы заполучить технику и пароли, которые потом уходят аферистам.

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