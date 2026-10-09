В Сергиево-Посадском появится роботизированная молочная ферма

Заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин и председатель СПА (к) «Кузьминский» Олег Хахунов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству роботизированной молочной фермы в Сергиево-Посадском городском округе. Площадкой для заключения соглашений в интересах развития агропромышленного комплекса региона стенд Московской области на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сегодня регион перерабатывает более 3 млн тонн молока в год, и наша задача — обеспечивать эту переработку собственной сырьевой базой. Для этого мы модернизируем и расширяем мощности в молочном животноводстве. Новая ферма будет строиться как высокотехнологичный комплекс. Здесь планируется применять современные цифровые решения, которые автоматизируют доение, позволяют вести учет показателей и управлять стадом на основе данных. Такой подход повышает эффективность производства», — отметил Вячеслав Духин.

Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. Новая ферма на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота позволит производить до 12 тыс. тонн сырого молока в год. Завершить реализацию проекта планируется в 2031 году.

СПА (к) «Кузьминский» действует с 1963 года и специализируется на разведении голштинской породы крупного рогатого скота и производстве сырого молока. Хозяйство уже применяет цифровые решения, часть из которых представлена на стенде региона. Ферма является испытательной площадкой для разработок компании «Маслов Групп».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.