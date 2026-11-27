В Сергиево-Посадском пройдет выставка Алексея Миронова «Родные просторы»
Выставка Алексея Миронова «Родные просторы» пройдет в Сергиево-Посадском
Фото: [Музей-заповедник «Абрамцево»]
В пятницу, 27 ноября, в Государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево» Сергиево-Посадского округа, в Отделе художественных ремесел открывается выставка члена Ассоциации подмосковных художников и областного отделения ВТОО «Союз художников России», российского живописца и графика Алексея Миронова «Родные просторы». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозицию вошли около 80 полотен, собранных из личного архива художника и фондов музея-заповедника. Гости увидят пейзажи, вдохновленные природой Абрамцева. Миронов пишет на пленэрах, стараясь не копировать с натуры, уточнили в сообщении. Посетить выставку можно до 17 января 2027 года, подробности размещены на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.
*Возрастные ограничения 0+