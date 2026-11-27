72-летний голливудский актер Джон Траволта, прославившийся ролью в культовом фильме «Криминальное чтиво», появился на открытии 44-го Туринского кинофестиваля в Италии вместе со своей 26-летней дочерью Эллой Блю, сообщает Леди.Mail.

Для актера вечер стал особенным: ему вручили почетную награду «Звезда Моле» за вклад в кинематограф.

Для выхода в свет Траволта выбрал необычный черный образ. Актер надел костюм с шелковыми лацканами, рубашку с оборками, кожаные перчатки и очки в круглой оправе. Его дочь позировала рядом в длинном черном платье с полупрозрачными вставками и объемной цветочной вышивкой. Образ Элла дополнила гладкой прической с хвостом и нежным макияжем.

Помимо вручения награды, на фестивале представили фильм «Ноябрь 1963 года» с участием Траволты.

Всего у Траволты трое детей: в браке с актрисой Келли Престон, ушедшей из жизни в 2020 году, у него родилось трое детей: сыновья Джетт и Бенджамин и дочь Элла Блю. Первенец пары страдал аутизмом и синдромом Кавасаки. В январе 2009 года он трагически погиб в возрасте 16 лет в результате эпилептического припадка.

Фото: [ Элла Блю/соцсети ]

Дочь Элла строит карьеру в индустрии развлечений. Она пробует себя в актерском мастерстве, а недавно дебютировала на подиуме Недели моды в Париже.

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