С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 9 тыс. заявлений на присвоение спортивных разрядов, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявку могут подать областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Искусственный интеллект, внедренный в услугу, распознает прикрепленные документы и выявит некорректно загруженные файлы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.