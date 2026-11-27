По итогам юбилейного сезона межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» определились лучшие студенческие исследовательские экспедиции, в число которых вошла экспедиция «Городская лаборатория: документирование городской среды Сергиева Посада». Проект реализуется НИУ ВШЭ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества.

Участие в нем приняли экспедиционные команды студентов, руководителей и наставников экспедиций за все годы работы проекта. В рамках торжественной программы форума, который прошел в Высшей школе экономики, успехи проектных и исследовательских экспедиций, а также партнеров и соорганизаторов были отмечены благодарностями и призами. За 10 лет было проведено 749 экспедиций, участниками которых стали более 10,5 тыс. человек. В 2026 году экспедиции прошли в 51 регионе России.

«Это один из самых важных проектов Президентской платформы. Вся история экспедиций строится не на словах, а на прикладных действиях. И особенно ценно, что молодые люди получают возможность трудиться на благо регионов России. Участники возвращаются домой, а проекты и исследования остаются. В городах, в муниципалитетах, в конкретных делах», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках программы студенты могут применить свои профессиональные навыки в реальных экспедиционных проектах, направленных на решение актуальных задач регионов. Региональные команды получают экспертизу и поддержку от молодых специалистов. Проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов заявил, что для организаторов особенно важно то, какой опыт получают участники в процессе обучения, и какое наследие они принимают и передают как молодые профессионалы.

В номинациях были отмечены восемь экспедиций и девять победителей медиаконкурса. В номинации «Самое активное включение местного сообщества» победила экспедиция «Городская лаборатория: документирование городской среды Сергиева Посада».

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