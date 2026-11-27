При восприятии человеческой речи собаки, как и люди, в большей степени ориентируются на согласные звуки, нежели на гласные, пишет Yahoo со ссылкой на исследование ученых Будапештского университета имени Лоранда Этвеша, опубликованное в журнале Science.

В эксперименте приняли участие 20 домашних собак и 20 человек. Им давали прослушать непрерывные потоки искусственно созданных трехсложных слов, не имевших никакого значения.

В одних аудиозаписях повторялись сочетания согласных звуков, в других — гласных, а в третьих звуки чередовались случайным образом. При помощи специального метода ученые отслеживали электрическую активность мозга участников.

Выяснилось, что мозг как людей, так и собак лучше распознавал повторяющиеся структуры слов, образованные согласными звуками, несмотря на то что гласные звучат громче.

Однако люди также успешно распознавали закономерности, основанные на повторении гласных, тогда как у собак аналогичной выраженной реакции не наблюдалось.

Любопытно, что предпочтение согласных звуков обнаружили даже у собак, которые первые месяцы своей жизни провели на улице или в приютах.

Ученые предполагают, что регулярное прослушивание человеческой речи позволяет собакам постепенно запоминать закономерности чередования звуков. Однако обнаруженная способность еще не означает, что животные понимают человеческую речь так же, как люди.