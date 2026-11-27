С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 300 онлайн-заявлений на подготовку технического плана объекта недвижимости, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, найти ее можно в разделе «Жилье» – «Жилищные документы». Для подачи заявки нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить-онлайн форму и приложить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявит некорректно загруженные файлы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.