С начала 2026 года в Подмосковье прививку от гриппа в мобильных медицинских комплексах и на предприятиях, на рабочем месте сделали более 90 тыс. жителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для нас важно, чтобы вакцинация от гриппа была организована максимально удобно и доступно», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, мобильные комплексы позволяют сделать прививку без предварительной записи и посещения поликлиники. Министр добавил, что в регионе организуют выезды медицинских бригад на предприятия — пройти вакцинацию непосредственно на рабочем месте. Это позволяет провести профилактику гриппа и его осложнений.

Перед прививкой медицинский специалист оценивает здоровье пациента и исключает возможные противопоказания. Ознакомиться с графиком работы мобильных комплексов вакцинации можно на сайтах медицинских организаций, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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