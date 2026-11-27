46-летняя звезда сериала «За первого встречного» Равшана Куркова поздравила маму Рано Кубаеву с 65-летием и поделилась с подписчиками архивной фотографией, передает Super.

Актриса опубликовала семейный снимок в личном блоге и посвятила имениннице теплые слова.

«С днем рождения, мамочка! Сияй, будь здорова и счастлива», — написала артистка.

Равшана родилась в 1980 году в семье Рано Кубаевой и Бахрама Матчанова. Ее родители вместе учились во ВГИКе. После появления дочери семья переехала в Москву, однако детство будущей актрисы было непростым: вскоре после переезда девочка серьезно заболела, у нее диагностировали воспаление легких.

Большую роль в воспитании Равшаны сыграла бабушка Адиба Кубаева, работавшая акушером-гинекологом в Узбекистане. Она отличалась строгостью, из-за чего в детстве внучка нередко с ней конфликтовала.

Со временем отношение актрисы к бабушкиным методам воспитания изменилось. Равшана признавалась, что благодарна ей за полученное образование и привитую трудолюбивость.

Ранее телеведущая Ольга Шелест трогательно поздравила старшую дочь с 13-летием.