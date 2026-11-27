Красногорский городской суд вынес приговор в отношении 22-летнего мужчины, которого признали виновным по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное обеспечение функционирования абонентского терминала для пропуска трафика в целях совершения иного преступления, совершенное организованной группой). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июне 2026 года он согласился с предложением о работе, полученным от знакомого в одном из мессенджеров, и вошел в состав организованной группы. Ее создали с целью обеспечения функционирования абонентских терминалов для пропуска трафика (сим-боксов).

Осужденный по указанию соучастников арендовал квартиры в Красногорске, получал через курьеров сим-боксы и сим-карты, собирал и устанавливал оборудование, подключал его к интернету и передавал соучастникам удаленное управление. Он также обеспечивал бесперебойную работу устройств. С установленного им сим-бокса совершались многочисленные звонки с целью мошенничества в отношении граждан.

Сотрудники полиции пресекли его деятельность в том же месяце, в ходе обысков в арендованных квартирах изъято пять сим-боксов. Ему назначили наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. У осужденного конфискованы 193 тыс. рублей, полученные от соучастников и использованные для финансирования преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.