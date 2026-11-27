В Подмосковье для уборки снега задействовали более 7 тыс. дворников
Более 7 тыс. дворников задействовали для уборки снега в Подмосковье
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Для расчистки от снега и противогололедной обработки входных групп, пешеходных дорожек и подходов к социально значимым объектам в Подмосковье вышли более 7 тыс. дворников. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Коммунальные службы региона в усиленном режиме расчищают дворы, пешеходные зоны и общественные пространства, в округах ручная уборка начинается с 06:00. Работы организованы посменно, чтобы оперативно реагировать на погодные условия и не допускать образования наледи, добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.