На Школьной улице в поселке Поварово в Солнечногорске на 61% достроили новостройку со встроенным детским садом, которая войдет в состав ЖК «Поварово-Молодежный-2», работы планируют завершить до конца 2027 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В 17-этажном доме будет 705 квартир, проект предусматривает панорамное остекление, входы в подъезды на уровне земли, без ступеней, и детскую площадку во дворе. На первом этаже появятся торговые помещения, а в подземной части здания — кладовые. Рядом с новостройкой уже работают две школы, два детских сада, взрослая и детская поликлиники.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.