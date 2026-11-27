Зимой родители стремятся порадовать детей активным отдыхом — катком, лыжами, снежными горками. Но стоит у ребенка появиться насморку, как возникает вопрос: вести его на лед или оставить дома? Одни уверены, что морозный воздух при простуде полезен, другие опасаются осложнений. На самом деле все зависит от нескольких факторов: характера выделений из носа, температуры на улице и общего самочувствия малыша. О том, когда катание безопасно, а когда прогулку лучше отложить, REGIONS рассказала педиатр из Подмосковья Лариса Коршун.

Какой бывает насморк

Насморк, или ринит, имеет разное происхождение:

Вирусный. Самый частый вариант: сопли появляются на фоне начинающейся простуды, обычно жидкие и прозрачные, могут сопровождаться легким покашливанием, чиханием и небольшой слабостью.

Аллергический. Возникает в ответ на раздражитель — пыль или шерсть животных. Выделения тоже жидкие, но ребенок чихает чаще, глаза могут слезиться, а температуры нет.

Вазомоторный. Нос закладывает от резкого перепада температур, например, при выходе из тепла на мороз. Такие выделения появляются только на улице и быстро проходят в тепле. Этот вариант самый безопасный и не мешает прогулкам.

Когда на каток идти можно

Если насморк легкий, температура тела нормальная (не выше 37 градусов), ребенок активен, хорошо ест и играет, каток не запрещен. Более того, умеренная физическая нагрузка на свежем воздухе при температуре не ниже минус 10 градусов может даже помочь: прохладный воздух улучшает кровообращение, слизистая носа естественным образом очищается, а дыхание становится свободнее.

Важно, чтобы насморк был единственным симптомом. Если ребенок чувствует себя хорошо, весел и не жалуется на слабость, можно идти кататься. Но нужно соблюдать несколько правил: одеться правильно, дышать носом, а не ртом, и не находиться на льду дольше часа.

«Если у ребенка просто течет нос, но нет температуры, кашля и общей слабости, каток ему не повредит. Наоборот, свежий прохладный воздух поможет очистить слизистую и укрепить местный иммунитет. Главное — не перегревать ребенка и следить, чтобы он дышал носом, а не ртом», — советует Лариса Коршун.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Юлия Габбасова ]

Когда на каток идти нельзя

Есть ситуации, когда от катка нужно категорически отказаться:

если насморк сопровождается температурой выше 37 градусов;

если выделения густые, желтые или зеленые, что говорит о бактериальной инфекции;

если ребенок кашляет, особенно с мокротой;

если он жалуется на головную боль, слабость или боль в ушах;

если на улице мороз ниже минус 15 градусов.

В таких случаях активное катание может привести к осложнениям: отиту, гаймориту, бронхиту или пневмонии. Холодный воздух при воспалении в носоглотке усиливает отек, а активное дыхание ртом пересушивает слизистую и открывает дорогу инфекции глубже в дыхательные пути.

Главная ошибка в одежде

Перед выходом на каток нужно правильно оценить состояние ребенка и собрать его. За 10–15 минут до выхода полезно промыть нос солевым раствором. Если нос сильно заложен, можно использовать детские сосудосуживающие капли, но не дольше трех-пяти дней подряд. Одежда должна быть теплой, но дышащей. Обязательно нужны шапка, закрывающая уши, шарф, теплые варежки и непромокаемая обувь.

«Самая частая ошибка взрослых — одевать активного ребенка на один слой одежды больше, чем себя. При катании дети сильно потеют, мокрая одежда остывает и приводит к переохлаждению. Одевать ребенка нужно так же, как взрослого, или использовать специальное термобелье, которое отводит влагу», — объясняет Лариса Коршун.

После возвращения домой нужно раздеть ребенка, переодеть в сухую одежду и дать отдохнуть. Затем снова промыть нос солевым раствором, чтобы удалить скопившуюся слизь. Обязательно напоите малыша теплым напитком: чаем с лимоном, морсом или компотом из сухофруктов. Это поможет увлажнить слизистую и поддержать иммунитет. Если после катка у ребенка появился сильный кашель, поднялась температура или он стал вялым, нужно измерить температуру и при необходимости обратиться к врачу.

«Если после катка у ребенка появились новые симптомы, такие как кашель, температура или боль в ушах, не ждите, что все пройдет само. Чем раньше обратиться к врачу, тем проще будет лечение. Помните: насморк — это не повод для паники, но и не повод для беспечности», — заключает Лариса Коршун.

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