59-летний народный артист РФ Филипп Киркоров с размахом отметил первый день рождения своей собаки по кличке Коля, сообщает Леди.Mail. Для четвероногого любимца певец устроил настоящую вечеринку, кадрами с которой поделился в личном блоге.

На празднике собрались дети артиста — Алла-Виктория и Мартин. К торжеству присоединились и другие домашние питомцы Киркорова. Для всех животных подготовили праздничные колпаки. Главным угощением вечера стал мясной торт, украшенный портретом самого Коли.

Фото: [ соцсети ]

«Удивительно, сколько счастья могут подарить четыре лапы, мокрый нос и один виляющий хвост. И как быстро кто-то четвероногий становится родным», — написал певец.

У Киркорова семь собак разных пород. После смерти своего любимого японского шпица Хари в 2025 году певец заметно расширил «собачью семью»: в 2026 году в его доме появились мальтипу Леонардо и Микрон, чау-чау Яхонт, бишон-фризе по кличке Сырник и голдендудль Коля.

Помимо новых питомцев, у артиста также живут два далматина, подаренных Тимати, и вельш-корги Лоренцо, которого он ранее завел для детей.

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