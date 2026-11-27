Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин прокомментировал для «Матч ТВ» эпизод с пропущенным голом красно-белых в кубковом матче против «Оренбурга» (0:1).

Александер Джику отпасовал мяч назад Срджану Бабичу, но серб предложил сыграть его голкиперу Александру Максименко. Тот дернулся вперед, но затем попятился назад, понимая, что не успевает к мячу. В итоге полузащитник «Оренбурга» Ренат Голыбин легко перекинул вратаря.

По мнению Дарвина, это обычная несогласованность защитника и вратаря. В то же время он обратил внимание, что Максименко уже не в первый раз неуверенно играет на выходе. В этом сезоне голкипер «Спартака» получил две красные карточки за нарушения после неосмотрительных рейдов за пределы штрафной площади.

«Бывают единичные ошибки, а бывают системные. И вот системные ошибки уже нужно срочно искоренять. Одиночные ошибки бывают у всех вратарей, а системные — это уже плохо. Здесь нужно уже что‑то предпринимать», — сказал Дарвин.

«Спартак», несмотря на поражение, остался на первом месте в группе А Пути РПЛ Кубка России. В плей-офф красно-белые сыграют с ЦСКА.