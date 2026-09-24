Врачи областного НИИ акушерства и гинекологии с начала года провели 55 внутриутробных операций

Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) имени В.И. Краснопольского с начала 2026 года провели 55 внутриутробных операций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Внутриутробные операции — это высокотехнологичные вмешательства, которые проводятся еще до рождения ребенка с целью коррекции врожденных пороков развития или тяжелых осложнений. Они требуют высокой квалификации врачей и участия специалистов разных профилей.

Сейчас МОНИИАГ — это единственное в Подмосковье учреждение, где проводят подобные операции. Из общего числа внутриутробных операций, проведенных с января, 37 — внутриутробные переливания крови.

«Благодаря развитию фетальной хирургии мы можем оказывать медицинскую помощь еще во время беременности и предотвращать тяжелые осложнения, сохраняя жизнь и улучшая прогноз для будущей мамы и ребенка», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Проведение подобных высокотехнологичных операций поддерживается в рамках нацпроекта «Семья».

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