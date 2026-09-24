В Подмосковье подали более 7 тыс. заявлений на выплату льготникам

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 7 тыс. электронных заявлений на назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты», для подачи заявления нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы в отдельных случаях, а также указать счет, на который будут перечисляться деньги. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверит прикрепленные документы и найдет неверные файлы.

Выплату могут получить зарегистрированные в области льготные категории граждан, например, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные лица и другие, если они не получают ежемесячную денежную выплату за счет средств федерального бюджета.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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