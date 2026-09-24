ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 08 октября и 29 октября

Официально

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Основание проведения торгов – постановления ГУ ФССП.
Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.
Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Повторные торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира площадью 28.7 кв. м по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная, д. 15, кв. 89, с к/н 50:28:0090503:469, собств.: Лисица Татьяна Николаевна, П.1279-САБ, цена: 1 845 686,60 руб.

2. Земельный участок с к/н 50:33:0020418:998, площадью 1248 +/- 25 кв. м по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Аксиньинское сельское поселение, вблизи д. Ламоново, собств.: Церенов Иван Анатольевич, П.1282-САБ, цена: 464 440,00 руб.

3. Земельный участок, пл. 594 кв. м, по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ул. Владимирская, за домом 35, к/н 50:15:0050101:11, собств.: Курганов Филипп Юрьевич, П.1290-САБ, цена: 2 775 760,00 руб.

4. Помещение площадью 46.00 кв. м по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Молодежная, д. 3, кв. 601, к/н 50:11:0010417:16553, собств.: Грушников Николай Николаевич, П.1291-САБ, цена: 8 620 360,00 руб.

5. Квартира с к/н 50:11:0020214:7330, по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, пгт. Сабурово, ул. Парковая, д. 25, кв. 256, общей пл. 73,8 кв. м, собств.: Баранкин Валентин Валентинович, П.1292-САБ, цена: 6 800 680,00 руб.

6. Квартира жилая, пл.: 57,00 кв. м, кадастровый номер: 50:48:0010203:673, по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Советская, д. 37, кв. 138, собств.: Семина Елена Владимировна, П.1296-САБ, цена: 8 175 640,00 руб.

7. Квартира, пл. 214.5 кв. м, к/н 50:22:0060416:419, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Красково, туп. Лесной, д. 1, корп. 12, кв. 3, собств.: Камышанова Ирина Михайловна, П.1299-САБ, цена: 11 961 880,00 руб.

8. Квартира, пл. 34 кв.м, по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, дп. Красково, проезд Кореневского балластного карьера, д. 1, кв 3, к/н 50:22:0060601:624, собств.: Абдулмасихонова Юлия Валерьевна, П.1303-САБ, цена: 2 136 560,00 руб.

9. Квартира, пл. 69.6 кв. м, к/н 50:19:0020203:860, по адресу: Московская область, м.о. Рузский, пгт. Тучково, ул. Заводская, д. 5, кв. 44, собств.: Кошева Ася Михайловна, П.1309-САБ, цена: 3 264 000,00 руб.

10. Земельный участок, 800 +/- 20 кв. м, кад. номер: 50:03:0070311:575, по адресу: Московская область, р-н Клинский, СНТ «Милухино», вблизи д. Милухино, линия 16, уч. 206, собств.: Магомедова Зайнаб Набигуллаевна, П.1321-САБ, цена: 163 880,00 руб.

11. Земельный участок с к/н 50:03:0050305:172, пл. 794 +/- 20 кв. м, и расположенный на нем жилой дом с к/н 50:03:0050305:708, пл. 314,6 кв. м, по адресу: Московская обл., г.о. Клин, д. Марино, собств.: Рощупкина Наталья Владимировна, П.1322-САБ, цена: 13 565 320,00 руб.

12. Квартира по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 58, кв. 93, общей площадью 97,20 кв. м, к/н 50:28:0030237:2701, собств.: Шарипова Маърифат Точиддиновна, П.1323-САБ, цена: 1 1021 440,00 руб.

13. Квартира  пл. 46.9 кв. м, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Маркина, д. 28, кв. 74, к/н 50:29:0040302:220, собств.: Измайлов Батыр Тахирович, П.1326-САБ, цена: 2 209 892,56 руб.

14. Земельный участок площадью 1 000 кв. м с к/н 50:24:0040309:91 и садовый дом площадью 58,8 кв. м с к/н 50:24:0040309:309, расположенные по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Ионово, СНТ «Старт-1», сектор 7, участок 25, собств.: Абраамян Нвер Арутюнович, П.1328-САБ, цена: 1 936 153,04 руб.

15. Квартира, по адресу: Московская обл., г. Можайск, ул. Московская, д. 34, кв. 75, к/н 50:18:0010701:2433, 1/4 доля в праве общей долевой собственности, собств.: Федорова (Шапиро) Кристина Юрьевна, П.1330-САБ, цена: 595 000,00 руб.

16. Квартира, общей площадью 44, 2 кв.м., к/н 50:23:0000000:70489, по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 33, кв. 21, собств.: Шипилов Евгений Николаевич, П.1331-САБ, цена: 4 641 000,00 руб.

17. Квартира, по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Новозаводская, д. 5А, кв. 64, пл. 53.1 кв. м, к/н 50:10:0040207:1036, собств.: Галкин Владислав Сергеевич, П.1319-САБ, цена: 6 612 320,00 руб.

 

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.09.2026

Дата окончания приема заявок –  05.10.2026

Дата, время проведения торгов – 08.10.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции № 1-17 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

 

Арест. Недвиж. Имущ-во. Повторные торги. Не залог. Задаток 10% от нач. цены:

18. 1/6 доли квартиры общей пл. 74,4 кв. м, к/н 50:05:0000000:39674, по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 23/10, кв. 30, собств.: Рябов Юрий Николаевич, П.1256-САБ, цена: 1 042 100,00 руб.

19. Помещение (гараж), пл. 18,2 кв. м; по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, Белоозерский г/п, р.п. Белоозерский, ул. Коммунальная, 32, ГСК Ракета, пом. 324, к/н 50:29:0030106:236, собств.: Михайлин Антон Николаевич, П.1264-САБ, цена: 340 850 руб.

20. Земельный участок, пл. 1000 +/- 11 кв. м, с к/н 50:33:0010163:90, по адресу: Московская обл., Ступинский р-он, с.о. Семеновский, дер. Горки, с/т «Лопасня», уч. 12, собств.: Боева Ольга Викторовна, П.1300-САБ, цена: 943 500,00 руб.

21. Земельный участок, пл. 1580.00 кв. м, по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, д. Турово, уч. 24, к/н 50:08:0040435:30, здание, пл. 233.80 кв. м, по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, д. Турово, ул. Колокольчиков, д. 24, к/н 50:11:0000000:22179, собств.: Пожидаев Александр Николаевич, П.1223-САБ, цена: 22 397 670,00 руб.

22. Земельный участок, к/н 50:01:0030212:43, площадью 1000 кв. м, по адресу: Московская область, Талдомский район, с/т «Карачуново-2», юго-западнее д. Карачуново, уч. 56, собств.: Мещярекова Ольга Петровна, П.1302-САБ, цена: 486 200,00 руб.

23. Помещение (гараж) 16,5 кв. м, адрес: г. Мытищи, Северная промзона, Рупасово-1, бокс 348, к/н 50:12:0000000:51047, собств.: Старцев Сергей Владимирович, П.1305-САБ, цена: 1 004 700,00 руб.

24. Земельный участок, к/н 50:04:0120606:203, площадью 7676.00 кв. м, по адресу: Московская область, Дмитровский район, с/пос. Костинское, д. Морозово, собств.: Аблямитова Гульнара Шевкетовна, П.1295-САБ, цена: 15 920 925,00 руб.

 

Дата начала приема заявок на участие в торгах –25.09.2026

Дата окончания приема заявок – 26.10.2026

Дата, время проведения торгов – 29.10.2026 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции  № 18-24 ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

 

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