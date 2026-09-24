Представители Подмосковья вошли в число победителей конкур-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Подмосковные участники вошли в число победителей и призеров IX сезона Международной конкур-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» , Гранд-финал прошел во Владивостоке. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Путь наших ребят к международной сцене начался в августе на региональном этапе в Мытищах. Там молодые таланты со всего Подмосковья боролись за право представить регион на международном уровне», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Организатором участия подмосковной делегации в Гранд-финале выступило Министерство информации и молодежной политики области. В общей сложности победителями сезона стали 135 участников из 28 стран мира и 31 региона России. Среди представителей Московской области DASTE (Дмитрий Голубченко) занял первое место — граффити, категория Tag battle, Кирилл Филатов — самокат, категория Amateur, Богдан Баранов стал вторым — BMX, категория PRO.

«Поздравляю победителей и всех финалистов IX сезона „КАРДО“. Сегодня за каждым из этих имен стоит большой путь, который они прошли в течение сезона. За девять лет „КАРДО“ выросло в масштабное международное сообщество», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Участниками Гранд-финала стали более 500 представителей уличной культуры и спорта из 70 стран мира, они соревновались в 13 дисциплинах. Общий призовой фонд IX сезона составил более 7 млн рублей.

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