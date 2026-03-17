В Сергиевом Посаде начали готовить проект расчистки Гефсиманских прудов и Вифанского водохранилища

Министерство экологии и природопользования Московской области начало разрабатывать проектную документацию по расчистке двух водоемов в Сергиевом Посаде — Гефсиманских прудов и Вифанского водохранилища.

Работы будут проведены в рамках реализации федерального проекта «Вода России».

Сейчас на объектах проводятся инженерно-изыскательские работы. На основе полученной информации будет разработан проект с детальным описанием необходимых объемов работ, их стоимости и выбранной технологии расчистки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к весеннему паводку.