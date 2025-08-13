В Сергиевом Посаде направили в суд дело о хищении денег у пожилых людей

Сергиево-Посадская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении двух 19-летних людей, их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Уголовное дело направили в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу. По данным ведомства, в мае 2025 года обвиняемые вступили в состав организованной группы, которая похищала деньги пожилых людей дистанционным способом, в качестве курьеров. Им нужно было встречаться с жертвами, помогать и снимать средства со вкладов и банковских счетов, после чего – получать от них наличные для их дальнейшего внесения на так называемые «безопасные счета».

В период с 19 по 30 мая 2025 года злоумышленники приезжали по адресу проживания потерпевших в городе Сергиев Посад, называли кодовое слово «Спасибо» и представлялись сотрудниками Росфинмониторинга, проходили к ним в квартиру, где получили от женщин более 2 млн рублей. Одного из них задержали у подъезда, при нем находилось 800 тыс. рублей, которые он получил у одной из потерпевших. Личность второго мужчины установили с использованием системы «Безопасный регион», он также был задержан.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.