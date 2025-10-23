В Сергиевом Посаде направили в суд дело об избиении мужчины

Сергиево-Посадская городская прокуратура направила в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, возбужденное в отношении 22-летнего местного жителя по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, инцидент произошел вечером 9 мая 2025 года, обвиняемый совместно с соучастником находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта с общим знакомым они повалили его на дорогу в селе Васильевское, сообщник нанес мужчине множественные удары ногами по голове и телу, а обвиняемый – ногой и рукой в область груди. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления, его дело направили в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.