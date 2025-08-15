В Сергиевом Посаде организовали турнир по ПОДА-керлингу

В Сергиевом Посаде впервые прошел областной турнир по ПОДА-керлингу, чемпионат по керлингу на колясках состоялся на ледовой арене имени Федорова при поддержке проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Состязания организовал спортивный комплекс «Луч», в них приняли участие шесть команд из Сергиева Посада, Королева и Дмитрова. Среди приглашенных гостей оказались российский керлингист, старший тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин и чемпион России и Европы по фехтованию на колясках Николай Лукьянов. Они отметили, что среди участников есть и бойцы специальной военной операции.

«Сергиев Посад стал инициатором проведения этих соревнований, договаривались с Минспортом, огромное спасибо за то, что поддержали эту идею. Это интересный новый вид спорта для нас, который должен развиваться в Сергиевом Посаде», — отметила директор спорткомплекса «Луч» Мария Каменева.

Победителем стала команда «Луч» из Сергиева Посада, на втором и третьем месте оказались спортсмены из Дмитрова и команда участников специальной военной операции «Луч-2». Они получили призы, грамоты и медали Московской области и партии «Единая Россия». Секретарь Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова добавила, что Сергиев Посад готов стать традиционной площадкой для проведения соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.