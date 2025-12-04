В Сергиевом Посаде открылся новый пост скорой помощи

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа заработал новый пост скорой помощи, рассчитанный на две круглосуточные бригады, в нем будут обслуживать жителей девяти ближайших населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно повышать доступность экстренной медицинской помощи, а также создавать комфортные условия для сотрудников скорой помощи, на плечи которых ложится колоссальная нагрузка», – отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в 2025 году в регионе открылись два поста скорой помощи — в Хотьково и Балашихе. Первый разместили в здании поликлиники. Медучреждение оснастили всем необходимым для работы, там также есть отдельные комнаты для отдыха персонала, кухня и теплый гараж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.