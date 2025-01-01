В Сергиевом Посаде первой в 2025 году родилась девочка

Девочка стала первым ребенком, родившимся в новом году в Сергиевом Посаде, передает Министерство здравоохранения Московской области. Она появилась на свет в Сергиево-Посадском роддоме.

Как рассказали в ведомстве, за два часа до окончания 2024 года в учреждении родился мальчик. Через несколько часов — в 02:35 1 января 2025 года — появилась на свет девочка. Ближе к утру родилась еще одна девочка.

«В нашем роддоме существует маленькая, добрая примета — в Новый год, если первой рождается девочка, тогда год будет удачным для всех нас. По статистике так чаще всего и происходит. А наступивший год уже успел нас порадовал вдвойне!» - отметил заместитель главврача по акушерству и гинекологии Сергиево-Посадской больницы Павел Глушко.

По его словам, новорожденные и их мамы пока остаются под наблюдением медицинских специалистов.