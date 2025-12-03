В Сергиевом Посаде появятся новые туристические указатели

В Подмосковье разработали новую систему туристической навигации для Сергиева Посада. Новые указатели появятся в историческом центре города, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для разработки новой навигационной системы была проанализирована городская среда, в том числе особенности архитектуры, типов вывесок и рекламы на зданиях, въездные стелы, ларьки и киоски, элементы городской среды.

В основу дизайна легли полученные выводы о визуальном восприятии города и его культурном коде. В результате были разработаны стелы, указатели, стенды и другие элементы навигации в едином стиле.

В целом в городе установят около 500 навигационных конструкций. В их числе — три больших стенда в ключевых локациях исторического центра, стелы пешеходной навигации, флажковые указатели, информационные поля стендов, адресные и информационные таблички.

