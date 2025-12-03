В Сергиевом Посаде пожарные спасли из горящей постройки собаку с щенками. Инцидент произошел в микрорайоне Семхоз, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

На территории микрорайона загорелась хозяйственная постройка. Пожарные оперативно прибыли на место и зашли в горящее здание. Людей внутри они не обнаружили, но услышали тихий писк. Это был напуганный и дрожащий щенок.

Животное вынесли на свежий воздух. В этот момент к пожарным подбежала плачущая хозяйка. Женщина рассказала, что в здании находятся еще два щенка, а также их мать.

Пожарные снова зашли в здание. Аккуратно передвигаясь, они внимательно прислушивались, пока до них не донеслось тихое поскуливание. Под завалами обгоревших вещей специалисты нашли собаку, которая закрывала собой двух щенков.

Животных вынесли на воздух и охладили легкой струей воды. После этого им дали подышать свежим воздухом из аппарата, чтобы облегчить дыхание, отогрели и успокоили их.

«Мама-собака подняла голову, ее глаза были такими же мокрыми, как глаза хозяйки. Она посмотрела на нас, сделала шаг и дрожащим языком лизнула руку одного из спасателей, как будто говоря: «Спасибо… что дали нам еще один шанс…» — рассказали пожарные.

Ранее сообщалось, что в Истре работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, застрявшую в яме с мазутом.