В Сергиевом Посаде пройдет серия соревнований по плаванию на открытой воде Кубок Чемпионов

В субботу, 6 июня, на Торбеевом озере в Сергиевом Посаде стартуют первые заплывы Российской серии Кубок Чемпионов по плаванию на открытой воде, регистрация проходит на сайте . Об этом сообщает Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В летнем сезоне 2026 года в регионе проведут шесть этапов. Они также состоятся в Можайском округе на Можайском водохранилище (12 июня), Рузе на Озернинском водохранилище (28 июня), Красногорске (26 июля), а также в Серпухове и Рузе (16 и 29 августа). Общее количество участников может превысить 2 тыс. спортсменов, количество зрителей - 3 тыс. человек.

В первом этапе в Сергиевом Посаде примут участие более 300 участников, которые разыграют награды на дистанциях 500, 1 тыс., 2 тыс. и 4 тыс. м. Для юных пловцов от восьми лет подготовлены заплывы на 100 и 300 м. Кроме того, будет организована командная эстафета 3×300 метров для смешанных команд.

«В Московской области растет интерес к плаванию на открытой воде, но не хватает легких и доступных дистанций для новичков», – прокомментировал организатор Кубка чемпионов, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

В этом году соревнования включены в проект «Суперлига Подмосковья», участники смогут обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на старты Кубка чемпионов в маркете на официальном сайте проекта. Их проведут в рамках федеральной программы «Спорт России».

