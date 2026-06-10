Акция «Сохрани себе жизнь» стартовала на железнодорожных станциях Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мероприятие проводится более чем в 40 округах. В его рамках волонтеры, представители Минтранса региона, муниципальных администраций, транспортной полиции, ЦППК и РЖД напоминают пассажирам о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Также всем дарят российские флаги.

В Подмосковье с начала 2026 года на железной дороге погибли 78 человек. Из них 36 — на «опасных тропах», 28 — на пешеходных переходах, 14 — на платформах.

В целях повышения безопасности граждан в области ежедневно проходят профилактические рейды и дежурства. С января было организовано около 4 тыс. таких мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.