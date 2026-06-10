Спор о Бандере лишил Винницу польских автобусов: город отказался от помощи Кельце

Власти украинского города Винница отказались от передачи списанных автобусов из польского города Кельце. Причиной стал спор о роли лидера «Организации украинских националистов»* Степана Бандеры, сообщают украинские СМИ.

Часть депутатов польского города выступила против передачи транспорта Украине, напомнив, что в Виннице есть улица, названная именем Степана Бандеры. В ответ на это винницкий мэр Сергей Моргунов заявил, что город отказывается от автобусов. Свое решение он аргументировал нежеланием превращать гуманитарную помощь в политический спор.

Таким образом, передача общественного транспорта не состоится. Планировалось, что автобусы пополнят парк Винницы в рамках помощи от польского города-партнера.

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