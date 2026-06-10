Украинский миллиардер за €200 тыс. сорвал сон сотне россиян в Турции: отель отделался пляжными сумками и извинениями

Отдых в турецком Белеке превратился в кошмар для сотни россиян. Украинский миллиардер решил отпраздновать 70-летие с размахом: арендовал банкетный зал отеля Gloria Serenity, потратил около €200 тысяч (16,5 млн рублей) и устроил шумное гулянье до утра. В итоге спать не могли не только постояльцы его отеля, но и соседнего Gloria Golf. Администрация лишь раздала жалующимся пляжные сумки. Об этом сообщает Lenta.ru.

На празднике присутствовали десятки друзей и родственников. Гремела музыка, лилось шампанское. В итоге шум разносился далеко за пределы банкетного зала. Пострадали около 1,5 тысячи отдыхающих — как в Gloria Serenity, так и в соседнем Gloria Golf. Среди них — сотня россиян.

Один из российских туристов, заплативший за 10-дневный отдых около 800 тысяч рублей, рассказал, что сон ему сорвали полностью. Ночь превратилась в ад. Обращения к администрации ни к чему не привели. Персонал отеля лишь извинился и подарил пострадавшим пляжные сумки. Никаких скидок или компенсаций.

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