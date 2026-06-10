Выездная акция в честь Всемирного дня донора крови прошла в Дубне

В Дубне в честь Всемирного дня донора крови прошла выездная донорская акция. Мероприятие организовали областной центр крови и трансфузиологическая служба Дубненской больницы при поддержке «Волонтеров Подмосковья» совместно с Министерством здравоохранения Московской области, Министерством информации и молодежной политики Московской области и администрации округа.

Акция прошла в Молодежном центре «Инициатива». В ней приняли участие около 160 человек. В результате было собрано 57 литров донорской крови.

Донорский марафон продлится до 14 июня. В его рамках мобильные пункты сдачи крови организуют в Дубне, Истре, Лобне, Балашихе и Люберцах. Также продолжат работу подразделения центра крови региона и отделения переливания крови областных медучреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Дубна» запустят производство контейнеров для хранения и транспортировки крови.