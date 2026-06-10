Съедобные грибы становятся ядом: когда любимая еда превращается в отраву

Лесные грибы — гордость подмосковной природы. Но этот продукт требует осторожности: при неправильном сборе и хранении съедобные грибы становятся источником серьезного отравления. Корреспондент REGIONS узнала у врача-диетолога Ольги Рединой о пользе, вреде и правилах безопасности.

Грибы богаты растительным белком, клетчаткой, витаминами группы B, витамином D, калием, медью и селеном. Самые полезные — белые, подосиновики и вешенки. Но рисков не меньше, предупреждает диетолог.

Главные опасности

По словам специалиста, грибы впитывают соли тяжелых металлов и радионуклиды. Их нельзя собирать у трасс, ж/д дорог и заводов. Кроме того, это скоропортящийся продукт. Свежие грибы хранятся не более 18–24 часов, и не в полиэтиленовых пакетах — они «задыхаются» и становятся опасными. Даже после обработки червивые экземпляры могут содержать токсины.

Кому нельзя

Лесные грибы, как уточняет Редина, запрещены:

детям младшего возраста;

людям с гастритом, язвой, панкреатитом, колитом (хитин создает нагрузку на ЖКТ);

при почечной и печеночной недостаточности;

при аллергии.

Правила безопасности

При малейшем сомнении в съедобности — оставить гриб в лесу. Большинство видов нужно предварительно отваривать не менее 30 минут. Здоровым взрослым можно есть грибы не чаще двух раз в неделю по 100–150 граммов.

При тошноте, рвоте, болях в животе или судорогах после еды — немедленно вызывать скорую.