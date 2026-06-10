Roblox вернулся в Россию: Минцифры подтвердило доступ к игровому сервису после выполнения требований

Популярный игровой онлайн-сервис Roblox вновь открыт для российских пользователей. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пишет «Российская газета».

В ведомстве уточнили, что компания-разработчик полностью выполнила все требования российского законодательства, касающиеся обеспечения безопасности пользователей. В связи с этим доступ к платформе восстановлен на всей территории страны.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая создавать и публиковать собственные игры. Сервис особенно популярен среди детей и подростков. Ограничения доступа к нему вводились ранее в связи с необходимостью привести деятельность компании в соответствие с нормами российского права, включая защиту персональных данных и соблюдение правил распространения информации. Теперь все условия выполнены, и сервис работает в штатном режиме. Официальных заявлений от представителей самой компании Roblox Corporation на данный момент не поступало.

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