В Сергиевом Посаде у приезжего нашли оружие, патроны и наркотики

В Сергиевом Посаде сотрудники полиции нашли у приезжего мужчины арсенал оружия и наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители проверили квартиру, в которой проживал 33-летний уроженец Уфы. В ходе осмотра в помещении нашли охотничий карабин, травматический пистолет и четыре сотни патронов.

Помимо этого, в квартире было обнаружено несколько свертков с веществом растительного происхождения, которое оказалось марихуаной. Общая масса наркотического вещества превысила 200 граммов.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.