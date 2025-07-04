В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение
Электроснабжение части потребителей восстановили в Сергиевом Посаде
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Светлана Плотникова]
В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение части потребителей после внешнего воздействия, аварийно-восстановительные работы оперативно провели специалисты компании «Россети Московский регион». Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
В ведомстве уточнили, что восстановление прошло в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевском поселке, деревне Афанасово. Работы продолжаются, их координирует Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения «Россети Московский регион».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о падении беспилотников в Сергиево-Посадском округе.