В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение части потребителей после внешнего воздействия, аварийно-восстановительные работы оперативно провели специалисты компании «Россети Московский регион». Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В ведомстве уточнили, что восстановление прошло в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевском поселке, деревне Афанасово. Работы продолжаются, их координирует Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о падении беспилотников в Сергиево-Посадском округе.