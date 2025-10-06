В Сергиевом Посаде вынесли приговор организаторам и участникам экстремистского сообщества

Суд в Сергиевом Посаде вынес приговор организаторам и участникам экстремистского сообщества. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Обвиняемые — двое организаторов телеграм-канала и двое его участников. Канал был создан летом 2022 года. В нем публиковались материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности и отражающие враждебное отношение к госвласти РФ.

Организатора канала приговорили к 8 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Также ему запрещено в течение 5 лет заниматься деятельностью, связанной с организацией, руководством и участием в работе общественных объединений.

Администратора канала приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Мужчине также вынесли запрет на деятельность, связанную с организацией, руководством и участием в работе общественных объединений сроком на 1 год.

Двоих участников канала приговорили к 4 годам и 3,5 года лишения свободы условно.

Ранее в ведомстве сообщили, что в области был вынесен приговор автору книг, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.