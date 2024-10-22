В Сергиевом Посаде задержали местного жителя, который избил мужчину

Жителя Сергиева Посада 1992 года рождения задержали за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в квартире одного из жилых домов по улице Строителей. Между задержанным и мужчиной 1976 года рождения возник конфликт. В ходе разборок злоумышленник причинил оппоненту телесные повреждения.

Потерпевшего доставили в медучреждение. Нападавшего задержали. Выяснилось, что мужчина уже был судим. На него завели уголовное дело.