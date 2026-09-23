Нагиев создал семейное поместье за ₽300 млн в Подмосковье

SHOT: Нагиев объединил три участка в Подмосковье и создал семейное поместье

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

59-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев объединил три участка в Московской области и создал семейное поместье, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Общая стоимость недвижимости оценивается примерно в ₽300 млн.

Изначально актер приобрел два участка общей площадью 23 сотки в коттеджном поселке «Княжье Озеро» на Новорижском шоссе. Участки находятся на охраняемой VIP-территории, доступной владельцам домов и их гостям.

На участках Нагиев построил трехэтажный коттедж площадью около 315 кв. м, стоимость которого может достигать ₽200 млн. Позже артист приобрел соседний участок площадью 24 сотки, на котором уже был дом площадью около 350 кв. м. Нагиев убрал заборы между территориями, объединив участки, а затем отремонтировал второй особняк.

Сейчас во втором особняке живет отец актера — Владимир Николаевич. Второй дом оформлен в стиле современной европейской архитектуры с элементами неоклассики, его стоимость вместе с участком оценивается примерно в ₽100 млн.

Ранее стало известно, какой недвижимостью владеет Дмитрий Нагиев.

Актуально
«Готова выйти замуж»: Ирина Шейк рассказала о поиске спутника жизни

«Готова выйти замуж»: Ирина Шейк рассказала о поиске спутника жизни

Стало известно, сколько Квитатиани потратил на медовый месяц на Мальдивах

Стало известно, сколько Квитатиани потратил на медовый месяц на Мальдивах

Бывшая звезда «Дома-2» Салибекова отменила свадьбу после двух месяцев подготовки

Бывшая звезда «Дома-2» Салибекова отменила свадьбу после двух месяцев подготовки

«Была договоренность не навязывать религию»: Курбан Омаров возмутился тайным крещением дочери от Бородиной

«Была договоренность не навязывать религию»: Курбан Омаров возмутился тайным крещением дочери от Бородиной

Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной

Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной

Стало известно о возможном расставании Павла Дурова и Юлии Вавиловой

Стало известно о возможном расставании Павла Дурова и Юлии Вавиловой

Брат принцессы Дианы раскрыл жуткие подробности ее общения с отцом Доди Аль-Файеда

Брат принцессы Дианы раскрыл жуткие подробности ее общения с отцом Доди Аль-Файеда

«Взрослому мужчине не хочется решать чужие проблемы»: Серов оправдал разницу в возрасте в парах

«Взрослому мужчине не хочется решать чужие проблемы»: Серов оправдал разницу в возрасте в парах

Организаторы концерта Уэста в Петербурге удалили документы о «Газпром Арене» из официального канала

Организаторы концерта Уэста в Петербурге удалили документы о «Газпром Арене» из официального канала

«Нам не нужна экспертиза»: поклонники заметили удивительное сходство Владимира Кузьмина с внебрачной дочерью

«Нам не нужна экспертиза»: поклонники заметили удивительное сходство Владимира Кузьмина с внебрачной дочерью

Стало известно о появлении новой помощницы в команде Михайлова перед расставанием с женой

Стало известно о появлении новой помощницы в команде Михайлова перед расставанием с женой

Российский паралимпиец выиграл ₽5 млн в моментальную лотерею

Российский паралимпиец выиграл ₽5 млн в моментальную лотерею

Добавьте mosregtoday.ru в избранное