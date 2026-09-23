Нагиев создал семейное поместье за ₽300 млн в Подмосковье

59-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев объединил три участка в Московской области и создал семейное поместье, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Общая стоимость недвижимости оценивается примерно в ₽300 млн.

Изначально актер приобрел два участка общей площадью 23 сотки в коттеджном поселке «Княжье Озеро» на Новорижском шоссе. Участки находятся на охраняемой VIP-территории, доступной владельцам домов и их гостям.

На участках Нагиев построил трехэтажный коттедж площадью около 315 кв. м, стоимость которого может достигать ₽200 млн. Позже артист приобрел соседний участок площадью 24 сотки, на котором уже был дом площадью около 350 кв. м. Нагиев убрал заборы между территориями, объединив участки, а затем отремонтировал второй особняк.

Сейчас во втором особняке живет отец актера — Владимир Николаевич. Второй дом оформлен в стиле современной европейской архитектуры с элементами неоклассики, его стоимость вместе с участком оценивается примерно в ₽100 млн.

Ранее стало известно, какой недвижимостью владеет Дмитрий Нагиев.