В Сергиевом Посаде задержали подростка, который топором зарубил свою мать

В Сергиевом Посаде задержали подростка, который в ходе ссоры зарубил топором свою мать, передает ГСУ СКР по Подмосковью. Ход расследования на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел утром 6 ноября в деревне Красная сторожка. Мальчик в возрасте 15 лет поссорился с матерью из-за плохой посещаемости школы. В ходе конфликта подросток нанес женщине несколько ударов топором по голове.

От полученных травм жительница скончалась на месте. Подросток сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Сейчас решается вопрос об избрании несовершеннолетнему меры пресечения.