В Серпухове дорожники завершили укладку покрытия на нескольких региональных дорогах

Специалисты Мосавтодора уложили 6,5 км нового асфальтобетонного покрытия на трех участках региональных дорог в городском округе Серпухове, работы прошли по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольший объем укладки дорожники выполнили на четырехкилометровом отрезке, проходящем от деревни Лукьяново до границы с Тульской областью, здесь предстоит еще нанести разметку», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, этот участок обеспечивает транспортное сообщение для жителей нескольких малых населенных пунктов и подъезд к станции 107 км, Лукьяновской школе и детскому саду, церкви Николая Чудотворца и дому культуры.

Помимо этого, дорожники заменили 2,4 км покрытия на двух участках Старосимферопольского шоссе. Работы прошли в районе деревни Рыжково, где ежедневно проезжает около 20 тыс. автомобилистов, и возле деревни Васильевское.

В рамках нацпроекта в округе также фрезеруют покрытие на участке Оболенского шоссе в поселке Оболенск, где для удобства местных жителей уложат 2,7 км нового покрытия. Покрытие планируют заменить на Бутурлинском шоссе, а также на участке между селом Турово и деревней Прилуки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.