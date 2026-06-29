В Серпухове к 1 сентября обновят Липицкую школу

В селе Липицы городского округа Серпухов на площади 178 Авиаполка продолжается капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы, строители приступили к финишным этапам работы — их планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». В них задействованы более 40 специалистов и четыре единицы техники. Они ведут отделочные работы, облицовку фасада металлическими кассетами и благоустройство прилегающей территории.

В рамках ремонта в здании обустроят учебные кабинеты, коридоры, актовый и спортивный залы, столовую и медицинский кабинет. На территории установят новые пешеходные дорожки, площадки и оборудованные входные группы с навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.