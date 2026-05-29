В Серпухове открывается художественная выставка «Россия праздничная»

4 июня в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко‐художественного музея начнет работу персональная выставка Олега Жидкова под названием «Россия праздничная». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Творчество Олега Жидкова пронизано глубокой любовью к родной земле. Художник следует традициям русской и советской реалистической школы: его полотна отличает образная ясность, насыщенная цветовая палитра и верность классическим визуальным канонам.

Особое место в творчестве мастера занимает тема дореволюционной России. В своих работах он передает поэзию и красоту жизни простых русских людей — и в яркие моменты народных праздников (Рождества Христова, Масленицы, Яблочного Спаса), и в буднях крестьянского труда.

Олег Жидков — московский художник, член Союза художников России. Он окончил ГАПОУ МО «Губернский колледж» и МГАХИ им. В.И. Сурикова. За годы творческой деятельности Жидков не раз принимал участие в престижных выставках и конкурсах в России и за рубежом, становился их победителем. Произведения художника вошли в собрания музеев и частные коллекции в РФ и за границей — в Италии, Германии, Франции, США, Швейцарии и Китае.

Выставка «Россия праздничная» будет открыта для посетителей до 28 июня (возрастное ограничение — 0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.