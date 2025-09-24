В Серпухове по постановлению прокуратуры организацию оштрафовали на 10 млн руб. за коррупцию

В Подмосковье по постановлению прокуратуры коммерческую организацию оштрафовали на 10 млн руб. за совершение коррупционного преступления. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В 2024 году в Серпухове руководителя одной из компаний признали виновным в коррупции. Выяснилось, что злоумышленник передал должностному лицу налоговой службы 3,4 млн руб. за сокращение суммы недоимки по налогам.

Городская прокуратура Серпухова возбудила административное дело на юрлицо. Организация была признана виновной и была оштрафована на 10 млн руб.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Сергиевом Посаде экс-начальника территориального отдела МЧС осудили за взятки.